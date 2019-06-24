شبح وفاة 15 ألف شخص فى 2003 بسبب الموجة الحارة يخيم على باريس

كتب بلال رمضان

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فى فرنسا، عن رفع حالة الطوارئ إلى اللون البرتقالى، خوفا من آثار الموجة الحارة التى ستضرب باريس وعدة دول فى أوروبا.

ويأتى تخوف السلطات فى باريس من الموجة الحارة الشديدة، بعدما توفى 15 ألف شخص فى الموجة الحارة التى ضربت فرنسا فى صيف 2003، حسبما ذكر موقع abcnews وهو ما دفع العديد من المنظمات الخيرية فى باريس إلى القيام بدوريات لتوفير المياه للمشردين، وتوفير مأوى لهم.

ويعد اللون البرتقالى هو ثانى أعلى مستوى من مستويات التأهب فى فرنسا، وهو الإجراء الذى اتخذته فرنسا فى سياق التحذير من درجات الحرارة الشديدة هذا الأسبوع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية إنه من المتوقع أن تستمر موجة الحر الشديدة القادمة من الصحراء الكبرى، بداية من اليوم الاثنين، مع درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها يوم الخميس.