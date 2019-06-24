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سمير جعجع: حزب الله يجب ألا يُقحم لبنان فى أى حرب قد تتعرض لها إيران

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:32 ص
سمير جعجع: حزب الله يجب ألا يُقحم لبنان فى أى حرب قد تتعرض لها إيران سمير جعجع
بيروت (أ ش أ)

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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنه لا ينبغى أن يقوم حزب الله، بالزج بلبنان وإقحامه فى أى حرب قد تتعرض لها إيران، مشددا على أن قرار الحرب - وخصوصا فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها المنطقة - يجب أن يكون كليا فى يد السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وقال جعجع – فى حديث لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم – إنه لا يمكن أن يتكهن إن كانت ستندلع الحرب أم لا، غير أن أجواء المنطقة وما تشهده من توتر فى المرحلة الراهنة، تشى بإمكانية الوصول إلى اشتباك عسكرى أو إلى حرب.

وأشار إلى أنه سبق وأن أعلن مسئولون فى حزب الله فى أكثر من تصريح، أنه فى حال اندلاع أى نزاع عسكرى بين إيران وأمريكا، فإن الحزب لن يقف ساكتا.. مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول، وأنه من هذا المنطلق تحدث إلى رئيس الحكومة سعد الحريرى بالدرجة الأولى، وكذلك رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأوضح جعجع أنه طالب فى الرسالة التى بعث بها مؤخرا إلى رئيس البلاد، أن يستعمل "عون" نفوذه لدى حزب الله، ويطلب مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابى نبيه برى من الحزب، عدم القيام بأى خطوة يمكن أن تعرض لبنان للخطر فى ظل كل ما هو قائم فى المنطقة.

وأضاف: "نتمنى ألا تندلع الحرب فى المنطقة، وألا يتعرض أحد للأذى، ولكن إذا اندلعت الحرب وتعرضت لها إيران أو غيرها، فنحن لا ينبغى أن نُدخل لبنان فى هذه الحرب أبدا".

 


سمير جعجع

حزب الله

ايران

النزاع الايرانى الامريكى

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