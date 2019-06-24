سكرتير عام سوهاج يستقبل وفد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

سوهاج – عمرو خلف

استقبل اللواء يسرى خضر السكرتير العام لمحافظة سوهاج، صباح اليوم الاثنين، وفد البعثة الإشرافية للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "IFAD"، والذى يزور المحافظة بدايةً من اليوم وحتى 27 يونيو الجاري، لتفقد عدد من مشروعات التنمية الريفية بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن الوفد سيتفقد عدد من المشروعات الريفية تمهيداً لاختيار سوهاج لإقامة مشروعات بها ضمن المشروع الجديد للصندوق "التحول المستدام للمرونة الزراعية فى صعيد مصر START"، والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ببعض قرى الصعيد، وخاصةً القرى الأكثر إحتياجاً.

وأشارت فى بيان إلى أن الوفد سيقوم اليوم بالمرور على النظم والصوب الزراعية بقرية أولاد يحيى بمركز دار السلام، وكذلك المواقع الإرشادية لمحصول المانجو، وزيارة الجمعية التعاونية بالعساكرة بقرية برديس بالبلينا.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة أن زيارة الوفد مستمرة حتى الخميس القادم، لتفقد بعض المشروعات الزراعية أيضا بقرى مراكز "جهينة، وطهطا، والمنشاة، وسوهاج"، لافتة إلى أنه بنهاية الزيارة سيتم افتتاح منافذ تسويق برايم، وعقد لقاء مع شركاء التنمية الزراعية بالمحافظة .