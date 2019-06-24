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سفير سيراليون بالقاهرة: نتطلع لمزيد من دعم الأزهر لمواجهة الفكر المنحرف

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:21 م
سفير سيراليون بالقاهرة: نتطلع لمزيد من دعم الأزهر لمواجهة الفكر المنحرف جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، السفير موري فوفانا، سفير سيراليون بالقاهرة.
 
قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يحمل على عاتقه مسئولية نشر الفكر الصحيح ومواجهة التطرف والإرهاب وترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع أبناء القارة الأفريقية، مبديًا استعداد الأزهر لتدريب الأئمة والخطباء في سيراليون للتعامل مع القضايا والمستجدات  المعاصرة، وتقديم المزيد من المنح لطلاب سيراليون للدراسة في مختلف التخصصات في الأزهر.
 
من جانبه أعرب سفير سيراليون بالقاهرة عن شكر بلاده العميق على الرعاية التي يلقاها طلابها الدارسين في الأزهر الشريف، مضيفًا أن سيراليون تتطلع للمزيد من الدعم من الأزهر الشريف في المجالات التعليمية والدعوية بما يساعدها على مواجهة الفكر المنحرف، ويسهم في النهوض بالمسلمين في سيراليون.

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