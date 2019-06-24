سامح شكرى: نأمل فى استئناف وفود السياح الروس للمنتجات المصرية بشكل كامل

موسكو (أ ش أ)

أعرب وزيرالخارجية سامح شكرى عن أمله فى استئناف تدفق السياح الروس إلى المنتجعات المصرية بالكامل..مؤكدا أن مصر اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لاستعادة الرحلات الروسية العارضة إلى المنتجعات المصرية.

وقال شكرى - فى تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - :"نأمل أن تعود السياحة الروسية إلى مستواها السابق، وأن يستمتع الناس بالمنتجعات المصرية والمواقع التاريخية كما كانوا من قبل".

وأضاف :إن المطارات المصرية ستكون جاهزة قريباً لاستقبال السياح الروس، إننا نبذل جهودًا لتعزيز قدراتنا الأمنية، نعتقد أننا قريبون جدًا من إخطار روسيا بأن جميع الإجراءات قد اتخذت من أجل استئناف الرحلات الروسية العارضة إلى المنتجعات المصرية".