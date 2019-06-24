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رياح أفريقية تضرب القارة العجوز.. 3 دول تحذر من أسبوع شديد الحرارة

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:56 م
رياح أفريقية تضرب القارة العجوز.. 3 دول تحذر من أسبوع شديد الحرارة أوروبا على موعد مع موجة شديدة الحرارة
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن إسبانيا وفرنسا وبلجيكا أطلقوا حالات التأهب لأول موجة حارة تواجه أوروبا فى 2019، حيث تستعد أوروبا لدرجات الحرارة القصوى الناجمة عن رياح قادمة من أفريقيا والتى تستمر طوال الأسبوع المقبل.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية فى أحدث نشرة إخبارية لها أكدت أن "درجات الحرارة ستتجاوز الـ 35 درجة فى مناطق واسعة من المناطق الداخلية، ومن المحتمل أن تصل إلى 40 درجة مئوية فى وسط المدينة، ولذلك فقد أطلقت تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة.

 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى الأيام الأولى من شهر يوليو المقبل، مع زيادة تصل إلى 10 درجات من درجات الحرارة القصوى، وتوقعات بوصولها إلى 41 درجة فى العاصمة و42 فى البلديات من منطقة هناريس.

 

وفى فرنسا هناك مخاوف من تكرار ارتفاع درجات الحرارة التى حدثت فى 2003 والتى أطلق عليها الصيف القاتل فى البلاد، حيث تسببت هذه الموجة فى وفاة 15 ألف شخص بين 4 و18 أغسطس من ذلك العام.

 

وفى بلجيكا، أصدر المعهد الملكى للأرصاد الجوية "تحذيرًا شديد الحرارة" متوقعا الحد الأقصى حتى 34 أو 35 درجة اعتبارًا من يوم الثلاثاء.


اسبانيا

فرنسا

بلجيكا

اوروبا

درجات الحرارة

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