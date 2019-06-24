رفع 8 أطنان مخلفات من ترعة سواح أرمنت بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الطود بقيادة العميد محمد عياد، حملات إستكمالاً لرفع مخلفات المنازل الملقاة فى ترعة سواحل أرمنت بناحية قرية المريس غرب النيل، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية المريس برئاسة هشام علي ابازيد رئيس القرية، بتطهير الترعة لخدمة المواطنين خلال فصل الصيف.

ونجحت الحملات في رفع 8 طن مخلفات ، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود .

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة برئاسة بصري النوبي يوسف ، رئيس القرية، بالإنتهاء من شد الإسلاك على أعمدة الإنارة الجديدة التي تم تركيبها بطريق نجع أبو سيدنا وطريقي الترعة العالية والواطية بالقرية، وتوصيل التيار الكهربائي إليها، كما قاام قسم النظافة والتجميل بالقرية قص ورى الأشجار ونظافة المسار السياحي طريق القاهره اسوان .