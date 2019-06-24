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رسالة من رئيس غينيا بيساو للسيسى تقديراً لدور مصر الرائد فى أفريقيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:31 م
رسالة من رئيس غينيا بيساو للسيسى تقديراً لدور مصر الرائد فى أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السفير "مامادو سانو"، المبعوث الشخصى لرئيس جمهورية غينيا بيساو، و"هيرسون تيكسيرا فاز" المستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السفير "مامادو سانو" سلم الرئيس السيسى، رسالة من رئيس غينيا بيساو، تضمنت الإعراب عن تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعباً، ولدورها الرائد فى القارة الأفريقية، وحرص غينيا بيساو على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.
 
 كما استعرض مبعوث الرئيس الغينى، الأوضاع السياسية فى بلاده، ونتائج الانتخابات التشريعية التى جرت فى مارس الماضى، وتعيين رئيس وزراء جديد بالأمس فى إطار جهود تشكيل حكومة توافقية، تحظى بتأييد مختلف الأطراف السياسية فى غينيا بيساو.
 
من جانبه، طلب الرئيس السيسى نقل تحياته إلى الرئيس "جوزيه ماريو فاز" رئيس جمهورية غينيا بيساو، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، منذ حرب التحرير فى غينيا بيساو، وحرص مصر على تقديم المساندة والدعم لحركة التحرر حتى نيل الاستقلال عام 1973.
 
وقدم الرئيس، التهنئة بمناسبة تعيين رئيس وزراء جديد بالأمس، مؤكداً تطلع مصر لاستقرار الأوضاع السياسية، فى غينيا بيساو، بما يلبى تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار.
 
وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس تطلع مصر، لتفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والعمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين، ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا بيساو، بما يمكنها من إرساء دعائم مؤسسات الدولة، ومواجهة التحديات الأمنية التى تشهدها المنطقة، وفى مقدمتها التهديدات العابرة للحدود وخطر الإرهاب.
 
كما تم خلال اللقاء، التطرق إلى الجهود المصرية المبذولة فى إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى، حيث أوضح الرئيس أهمية استثمار العام الحالى لدفع جهود العمل الأفريقى المشترك، خاصة فيما يتصل بتفعيل منطقة التجارة الحرة التى ستسهم فى تلبية تطلعات شعوب القارة نحو تحقيق التنمية والازدهار، وبما يسهم كذلك فى تحسين مناخ الاستثمار والارتقاء بمعدلات التجارة البينية.
 
 
 

السيسي

غينيا بيساو

الاتحاد الافريقي

افريقيا

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