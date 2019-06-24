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رئيس موريتانيا يتوجه للقاهرة لحضور مباراة منتخب بلاده ببطولة أمم أفريقيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:56 م
رئيس موريتانيا يتوجه للقاهرة لحضور مباراة منتخب بلاده ببطولة أمم أفريقيا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز
نواكشوط (أ ش أ)

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غادر الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز نواكشوط اليوم الاثنين، متوجها إلى القاهرة، لحضور المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده فى بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم أمام منتخب مالى باستاد مدينة السويس.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن ولد عبدالعزيز سيحضر المباراة الافتتاحية للمنتخب الموريتانى برفقة وفد هام تتقدمه وزيرة الرياضة جيندا بال محمد المصطفى .. مشيرة فى هذا الصدد إلى أن الموريتانيين يولون اهتماما كبيرا لمشاركة منتخبهم فى أمم أفريقيا 2019 ؛ نظرا لكونها المرة الأولى فى تاريخ موريتانيا.

ويلعب فريق موريتانيا فى المجموعة الخامسة مع مالى وتونس وأنجولا وتخوض أول مباراة فى تاريخها بكأس إفريقيا أمام مالى ..وفى الجولة الثانية ضد أنجولا .. وتختتم مباريات المجموعة أمام نسور قرطاج.

 


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