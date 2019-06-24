رئيس الوزراء من ألمانيا: مصر منطلقة بقوة لإنشاء كليات الذكاء الاصطناعى

رسالة شتوتجارت - هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بينز، لتجميع وتصنيع السيارات ومنظومة النقل الذكى باستخدام الكهرباء، وإنشاء مركز هندسى لشركة مرسيدس فى منطقة قناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات المرسيدس فى المنطقة بالكامل.

وأضاف فى مؤتمر صحفى من ألمانيا عقب توقيع الإتفاقية، أنه يأمل أن تتخذ الشركة من مصر مركزا لخدمة المنطقة بالكامل، خاصة وأن ذلك يمثل نقلة نوعية للصناعة فى مصر وعودة لإنتاج مرسيدس .

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تسير بخطى قوية لجذب الاستثمارات وتشجيع الصناعة، موضحا أن رؤساء شركة كل من، بوش ومرسيدس أكدوا حرصهم على التعاون مع الجامعات المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر منطلقة بقوة لإنشاء كليات الذكاء الاصطناعى، فمصر لم تكن متواكبة سابقا مع الثورات الصناعية لذلك هى حريصة على وجود مثل هذه الكليات، مؤكدا أن مقومات المهندس المصرى لا تقل عن اى مهندس آخر.