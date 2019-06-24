سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 02:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء من ألمانيا: مصر منطلقة بقوة لإنشاء كليات الذكاء الاصطناعى

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:32 م
رئيس الوزراء من ألمانيا: مصر منطلقة بقوة لإنشاء كليات الذكاء الاصطناعى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رسالة شتوتجارت - هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بينز، لتجميع وتصنيع السيارات ومنظومة النقل الذكى باستخدام الكهرباء، وإنشاء مركز هندسى لشركة مرسيدس فى منطقة قناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات المرسيدس فى المنطقة بالكامل. 
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى من ألمانيا عقب توقيع الإتفاقية، أنه يأمل أن تتخذ الشركة من مصر مركزا لخدمة المنطقة بالكامل، خاصة وأن ذلك يمثل نقلة نوعية للصناعة فى مصر وعودة لإنتاج مرسيدس . 
 
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تسير بخطى قوية لجذب الاستثمارات وتشجيع الصناعة، موضحا أن رؤساء شركة كل من، بوش ومرسيدس  أكدوا حرصهم على التعاون مع الجامعات  المصرية. 
 
وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر منطلقة بقوة لإنشاء كليات الذكاء الاصطناعى، فمصر لم تكن متواكبة سابقا مع الثورات الصناعية لذلك هى حريصة على وجود مثل هذه الكليات، مؤكدا أن مقومات المهندس المصرى لا تقل عن اى مهندس آخر.

مرسيدس

شتوتجارت

مصر والمانيا

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع مرسيدس لإنشاء مركز هندسى فى منطقة قناة السويس

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:22 م

صور.. رئيس الوزراء يجرب أول سيارة كهربائية لشركة مرسيدس فى ألمانيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:05 م

فيديو وصور .. جهود الرئيس لجذب الاستثمارات تُكلل بالنجاح.. رئيس الوزراء يشهد من ألمانيا توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع بوش الألمانى للأدوات المنزلية بالعاشر من رمضان.. مدبولى: المصنع يسهم فى توفير فرص عمل

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:21 م

رئيس الوزراء يزور شركة مرسيدس فى ألمانيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:20 م

رئيس الوزراء: القيادة السياسية المصرية تدعم التعاون بين مصر وألمانيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:28 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

البرلمان يوافق نهائيا على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

مدبولى من ألمانيا: الرئيس السيسى كان له دور حاسم فى عودة شركة مرسيدس لمصر

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة