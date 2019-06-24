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دورات تدربية للأخصائيين بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:22 م
دورات تدربية للأخصائيين بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية دورات تدربية للأخصائيين بمؤسسات الأطفال
كتب مدحت وهبة

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 تنظم الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، بوزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع مركز التوجيه والإرشاد النفسى ببنى سويف سلسلة من الدورات التدريبية على مستوى محافظات الجمهورية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمشرفين بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية تستمر هذه الدورة خلال الفترة من اليوم الإثنين 24 يونيو حتى الأربعاء 26 يونيو بمحافظة الجيزة على أن يتم تنفيذها في بقية محافظات الجمهورية تباعاً خلال الفترة القادمة تحت رعاية  وزيرة التضامن الاجتماعى.

وصرحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن أولى تلك الدورات سوف تبدأ اليوم بمحافظة الجيزة تحت عنوان " الاحتياجات النفسية والمشكلات السلوكية فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وطرق التعامل معها " حيث يتم تدريب 34 أخصائى ومشرف من 16 مؤسسة من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بمحافظة الجيزة لافتة إلى أن الهدف من تنظيم هذه الدورات هو رفع كفاءة الأخصائيين والمشرفين داخل تلك المؤسسات وتقديم الدعم والتأهيل اللازم لهم للتعامل مع المشكلات النفسية والاضطرابات السلوكية التى يتعرض لها الأبناء داخل الدور وكيفية مواجهتها والتعامل معها.

 وسوف يتم خلال التدريب تعريف المتدربين بالاحتياجات النفسية والمشكلات السلوكية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وطرق التعامل معها ، كما سيتم تدريبهم على استراتيجيات التواصل الفعال مع الأبناء داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وكيفية ان تكون مربياً فعال وماهى سمات المربى الفعال بالإضافة إلى التعرف على أنواع الاضطرابات النفسية والسلوكية لدى الأبناء وأسبابها.


التضامن

سمية الالفى

دورات تدربية للأخصائيين

مؤسسات الأطفال

المشاكل النفسية

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