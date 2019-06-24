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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 24/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 24/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 35

دمنهور 23 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 23 39

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الاسماعيلية 22 37

السويس 24 37

العريش 22 31

رفح 23 31   

رأس سدر 25 38

نخل 19 35

نويبع 26 37

طابا 24 36

كاترين 17 32

الطور 25 34

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 25 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 27 41

الأقصر 28 42

أسوان 29 42

أبوسمبل 9 2 40

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 26 35

ابو رماد 26 34

حلايب 27 33

راس حدربة 27 32

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 45

المدينة 30 45

الرياض 24 43

المنامة 32 40

أبوظبى 31 41

الدوحة 32 44

الكويت 31 46

دمشق 17 39

بيروت 24 30

عمان 20 36

القدس 20 32

غزة 24 30

بغداد 27 45

مسقط 32 38

صنعاء 15 29

الخرطوم 29 41

طرابلس 27 35

تونس 21 34

الجزائر 21 25

الرباط 14 25

نواكشوط 20 29

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 30

اسطنبول 23 32

اسلام اباد 25 34

نيودلهى 26 32

جاكرتا 23 33

بكين 23 36

كوالالمبور 24 32

طوكيو 19 23

أثينا 21 34

روما 20 33

باريس 21 29

مدريد 18 31

برلين 14 29

لندن 19 24

مونتريال 14 28

موسكو 14 25

نيويورك 20 28

واشنطن 20 30

 

 

 

 


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