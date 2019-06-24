دار الإفتاء تطلق هاشتاج تأملات فى كتاب الله لدار لنشر قيم ومبادئ من القرآن الكريم

كتب على عبد الرحمن

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من مقتضى الإيمان ظن المؤمنين بأنفسهم الخير، مصداقا لقوله تعالى:﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ [النور:12]

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مجموعة خواطر وتأملات فى آيات القرآن الكريم تحت هاشتاج "#تأملات_في_كتاب_الله".

وقالت دار الإفتاء:قد يصعُب على الإنسان معرفة حقيقة نيته؛ فكيف يدعي معرفة نوايا الخلق؟!، قال تعالى: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: 32].

وجاء تحت الهاشتاج:"آية في القرآن الكريم جمعت مكارم الأخلاق، قال تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199].

وحول الآية القرآنية ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: 12]، روت دار الإفتاء ما ذكره الإمام الغزالى:"سوء الظن حرام، مثل سوء القول، فكما يحرم عليك أن تحدّث غيرك بلسانك بمساوئ الغير، فليس لك أن تحدّث نفسك، وتسيء الظن بأخيك"

وفى الآية الكريمة:﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [الأنبياء: 90], قالت دار الإفتاء "العمل الصالح؛ يُصلح ما اعوجَّ من أمرك".