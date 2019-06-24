سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 02:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

خبراء فى الطاقة النووية من 50 دولة يبحثون سبل معالجة المخلفات النووية

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:13 م
خبراء فى الطاقة النووية من 50 دولة يبحثون سبل معالجة المخلفات النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت، اليوم الاثنين، فى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، أعمال المؤتمر الدولى حول إدارة الوقود المستنفذ من المفاعلات النووية، بحضور أبرز خبراء للطاقة الذرية من 50 دولة حول العالم.
وذكر بيان للوكالة الدولية اليوم أن الموضوع الرئيسي للمؤتمر - الذى تستمر أعماله أسبوعا - هو كيفية الاستفادة من التجارب السلبية فى الماضى، وحسن التعامل مع المخلفات النووية فى المستقبل، خاصة بالنسبة للدول النامية والحديثة العهد بالطاقة النووية.
وأضاف البيان أن الإدارة الآمنة والمستدامة للوقود المستنفد من مفاعلات الطاقة النووية تعد عاملاً أساسياً في الاستخدام المستدام للطاقة النووية وتغطي العديد من الجوانب التكنولوجية المتعلقة بتخزين ونقل وإعادة تدوير والتخلص من الوقود المستهلك والنفايات عالية المستوى الناتجة عن إعادة معالجة الوقود المستهلك.
وشدد البيان على ضرورة رفع مستوى الكفاءة في استخدامات الطاقة النووية، وبخاصة في توليد الكهرباء وتحقيق أقصى مستويات التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال الواعد.


الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا

الطاقة النووية

المؤتمر الدولى لإدارة الوقود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتهون من مراجعة الأمن النووى فى بلجيكا

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:24 م

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:03 م

البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية تتصدر جدول أعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الأحد، 09 يونيو 2019 05:00 م

روساتوم الروسية: عمليات توريد الوقود النووى لمصر تتم وفقاً لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. والنقل يتم بحرا أو جوا فى ظل حماية عسكرية والتخزين فى حاويات خاصة.. واهتمام بتحقيق أعلى معايير الأمان

الثلاثاء، 28 مايو 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة