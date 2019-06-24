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حوار مصرى أوروبى حول عملية السلام في الشرق الأوسط بمقر وزارة الخارجية

الإثنين، 24 يونيو 2019 06:06 م
حوار مصرى أوروبى حول عملية السلام في الشرق الأوسط بمقر وزارة الخارجية السفير رؤوف سعد
كتب : أحمد جمعة

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عقدت اللجنة الفرعية المعنية بالشئون السياسية، حقوق الإنسان والديمقراطية - القضايا الدولية، المنبثقة عن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى اجتماعها السادس بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة يومي 23-24 يونيو الجارى.

 

عقد الاجتماع ، برئاسة مشتركة بين السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى، لتنفيذ اتفاقية المشاركة بوزارة الخارجية، وكولين سيكلونا، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

 

أجرى الجانبان، حوارا سياسيا شاملا وصريحا، شمل عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على المستوى الثنائي، والإقليمي والدولي، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة نتائج القمة الأولى بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والوضع في المنطقة العربية، وسوريا، وليبيا، ومتابعة مخرجات القمة الخامسة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والسلم والأمن في أفريقيا، والقرن الأفريقي، والسودان، وموضوعات مياه النيل، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، والتعاون الأورومتوسطي، بما في ذلك التعاون عبر الحدود وكذلك نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي.

 

واستعرض الجانبان آخر التطورات فى كل هذه الموضوعات، وبحثا سبل دعم الحوار والتعاون، بما فى ذلك بالمحافل الدولية، لدعم جهودهما لتحقيق السلام والاستقرار في المتوسط وما ورائه.

 

أخذ الجانبان علماً بالتقدم الكبير المحرز في تنفيذ أولويات المشاركة للفترة 2017-2020، في إطار تنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفقا على مواصلة المناقشات حول أولويات المشاركة للفترة القادمة ما بعد 2021.

 

ركز الجانبان أيضا على التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات حقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون ومكافحة الفساد، مع الإقرار بأنه لا غنى عن التعاون والحوار لتحقيق مصالحهما المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة. وأكدا أهمية مواصلة الحوار والتعاون لتحقيق مزيد من التقدم في جميع المجالات وفقا لالتزاماتهما الدستورية والدولية.


حقوق الانسان والديمقراطيه

اخبار مصر

مكافحه الفساد

الاتحاد الاوروبى

التعاون المصرى الاوروبى

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