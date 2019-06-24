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حبس مأذون سابق نصب على راغبى الزواج واستولى على الرسوم بعقود مزورة فى الجيزة

الإثنين، 24 يونيو 2019 05:45 م
حبس مأذون سابق نصب على راغبى الزواج واستولى على الرسوم بعقود مزورة فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس مأذون سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على راغبى الزواج، وإيهامهم أنه ما زال يمارس المهنة، وإعطاء المترددين على مكتبه وثائق زواج وطلاق مزورة، وغير مقيدة بمحكمة الأسرة، والاستيلاء على الرسوم المالية لنفسه.

 

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط "عبد اللطيف. ع" كان يعمل مأزون، وتم عزله من منصبه لارتكابه مخالفات مالية، بعدم توريد الرسوم المالية لمحكمة الأُسرة، وتم سحب دفاتر الزواج والطلاق منه وتعيين مأزون أخر بمنطقة عمله بالجيزة، إلا أنه قام بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنه ما زال يمارس نشاطه بمكتبه، وإعطاء المترددين عليه وثائق زواج وطلاق مزورة، غير مقيدة بقلم الحفظ بمحكمة الأُسرة، والحصول على الرسوم المالية منهم لنفسه.

 

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه بمكتبه، وعثر بحوزته على 3 دفاتر وثائق زواج خالية من البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة، المقلد المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفترين وثائق عقد طلاق خالية البيانات، تحمل بصمة خاتم شعار الدوله المقلد، المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفتر نموذج رقم 6 لمحكمة الأُسرة، بالإضافة إلى مبلغ 2300 جنيه من حصيلة عمله

 

وأثناء الضبط تواجد كل من "محمد. ا " و" نهى. ك " اللذان قررا أن المتهم عقد قرانهما وإعطائهما وثائق زواج بالاستعلام عنها بمحكمة الأُسرة تبين عدم وجود تسجيل لعقد الزواج الخاص بهما، وأن وثائق الزواج مزورة ومنسوب صدورها لنيابة الجمالية لشئون الأُسرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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