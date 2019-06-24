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حبس سورى الجنسية متهم بالاتجار غير المشروع بالعملة 4 أيام احتياطياً

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:33 م
حبس سورى الجنسية متهم بالاتجار غير المشروع بالعملة 4 أيام احتياطياً دولارات - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس متهم سورى الجنسية، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى اتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم يحمل "الجنسية السورية"، وأنه عمل بالاتجار بالعملة من خلال تلقيه تحويلات من أشخاص مختلفين من خارج البلاد، من دول وجنسيات مختلفة، على شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى، واستبدالها للجنيه المصرى، خارج نطاق السوق المصرفى، وبأسعار السوق السوداء مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات، أن حجم تعاملات المتهم، خلال عامين طبقا للفحص المستندى تصل قرابة من 50 ألف دولار أمريكى.


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تجارة العملة

الاتجار فى النقد

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