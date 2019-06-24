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جيريمى هانت: بوريس جونسون جبان لتهربه من الأسئلة حول مشاجرته مع صديقته

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:01 م
جيريمى هانت: بوريس جونسون جبان لتهربه من الأسئلة حول مشاجرته مع صديقته جيريمى هانت
كتبت ريم عبد الحميد

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اتهم وزير خارجية بريطانيا جيريمى هانت، منافسه على زعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية بوريس جونسون، بأنه جبان لتجنبه التدقيق العام فى الوقت الذى تتصاعد فيه الضغوط على المرشح الأوفر حظا بعد المشاجرة التى حدثت بينه وبين صديقته وأدت إلى استدعاء الشرطة.

 

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن هانت وفى أقوى هجوم شخصى على منافسه حتى الآن، قال إن جونسون على ما يبدو يرغب فى التسلل من الباب الخلفى للحكومة بتجنبه الأسئلة بشكل مثير للشفقة.

كان جونسون البالغ من العمر 55 عاما قد رفض الرد على أسئلة حول الواقعة التى حدثت فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء عندما قام الجيران باستدعاء الشرطة  لشقة كارى سيموند صديقة بوريس البالغة من العمر 31 عاما.

وفى مقال له بصحيفة "التايمز" البريطانية، دعا هانت بوريس لنسيان حياته الشخصية وأن يتشجع ويواجهه.

واتهم هانت منافسه بأنه لا يحترم أعضاء حزب المحافظين بتجنب النقاش قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.  

 

وعلقت صحيفة التليجراف على ذلك قائلة إن هانت كثف من ضغوطه على منافسه الذى قال إنه فشل فى أن يكون واضحا بشأن الكيفية التى سيؤدى بها إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

 


حزب المحافظين

جيريمى هانت

بوريس جونسون

زعامة حزب المحافظين

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