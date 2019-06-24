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تنفيذى بنى سويف يوافق على إطلاق اسم شيخ الأزهر على معهد بنى سليمان

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:27 م
تنفيذى بنى سويف يوافق على إطلاق اسم شيخ الأزهر على معهد بنى سليمان جانب من الاجتماع
بنى سويف أيمن لطفى

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وافق المجلس التنفيذى برئاسة المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف فى اجتماعه اليوم الاثنين، على إطلاق اسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على المعهد الإعدادى الأزهرى بنين بقرية بنى سليمان الشرقية بمركز بنى سويف ، وذلك استجابة لرغبة أهالى القرية فى إطلاق اسم شيخ الأزهر على معهد القرية، تقديرا لدور ومكانة الأزهر الشريف فى نشر الإسلام الوسطى السمح فى العالم الإسلامى وتيمنا بفضيلة الإمام الأكبر.

 

 كما وافق المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الشهيد مجند:أحمد طلب عبد الفتاح "قوات مسلحة"على المعهد الإعدادى والثانوى الأزهرى بنين بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن ،وذلك تقديراً للتضحيات التى يقدمها شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة فى سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

 

 جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام ، واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، والمقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفنى و لمياء العربى  مدير المجالس واللجان ، و عزة على خالد  مديرعام التخطيط و متابعة الخطة بديوان عام المحافظة ،ورؤساء الوحدات المحلية السبع ووكلاء وزارات ومديرى عموم  المديريات والمصالح الحكومية.

 

 

 


مجلس تنفيذى بنى سويف

اطلاق اسم شيخ الازهر على معهد

شهيد قوات مسلحه

قريه بنى سليمان الشرقيه

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