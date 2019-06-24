تفاصيل خطط "سيدبك" التوسعية للمشروع الجديد لإنتاج البروبيلين بـ1.2 مليار دولار

كتبت - مروة الغول

وقعت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك" العقد النهائي لشراء أرض شركة الإسكندرية فيبر المزمع استغلالها في إقامة مشروع توسعات سيدبك الجديد لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين في إطار برنامج عمل وزارة للبترول للتوسع في صناعة البتروكيماويات وزيادة الطاقة الإنتاجية لها للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير لتوفير مورد دولارى وزيادة القيمة المضافة من الثروات البترولية والغازية لصالح الاقتصاد المصرى.

وقع العقد الدكتور مسعد القصبى رئيس شركة سيدبك مع كل من المحاسب عبدالله العادلى المصفى القانوني لشركة الإسكندرية فيبر وكيشان اجروال عن مجموعة اديتيا بيرلا الهندية التابع لها شركة الإسكندرية إلى جانب المستشارين المالى والقانونى لشركة الإسكندرية .

وأوضح رئيس سيدبك أنها استهدفت من عملية شراء الأرض استغلالها في خططها التوسعية لإقامة مشروعها الجديد لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين بتكلفة استثمارية حوالى 1.2 مليار دولار وطاقة إنتاجية 450 ألف طن سنويا، موضحاً أن المنتج النهائي من هذا المشروع يدخل في العديد من الصناعات كصناعة مواسير التحمل الحرارى ووصلات المواسير والسجاد والمنسوجات الصناعية والألواح البلاستيكية وعبوات المواد الغذائية ومواد التعبئة والتغليف وصناعة السيارات والشكائر المنسوجة والمستلزمات الطبية.

ووجه رئيس سيدبك الشكر لمسئول وزارة البترول والثروة المعدنية على دعمه الكامل لمشروع التوسعات ومتابعته المستمرة لخطوات التنفيذ لتذليل أي تحديات للمساهمة في النهوض بصناعة البتروكيماويات كمصدر من مصادر الدخل القومى والإيرادات، وكذلك الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات على توفيرها كافة سبل الدعم الممكنة للمشروع والمتابعة الدائمة من أجل الإسراع بوتيرة تنفيذ المشروع وانجازه وفق الجدول الزمنى.