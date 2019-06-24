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تعرف على نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 من وزارة التربية والتعليم

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:27 م
تعرف على نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 من وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم
كتب أسامة عبد الحميد

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ينشر "اليوم السابع" اللينك الخاص بنشر نتيجة الصف الأول الثانوى، عبر الرابط وزارة التربية والتعليم التالى

http://g10.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR1b92Y1wt3tnuYc-gsxq1TfUvb7ktNtq-tgOLS-tczk-gH-u7u--93c59Y

 

كانت وازارة التربية والتعليم قد أعلنت ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى العام 2019 اليوم الإثنين، ويستطيع الطالب أن يعرف موقفه" ناحج أم راسب " من خلال رابط وكود الطالب، ولن يجدوا درجات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، هذا العام مختلفة لأن ما تم من تطوير كان كبيرا، والتطوير يستهدف توفير تعليم راق لكل الطلاب.

وأوضحت الوزارة، خلال مؤتمر صحفى، أن تجربة الامتحانات كشفت أن الطلاب لديهم قدرة على تغيير وقبول الجديد، موضحة أن نسبة النجاح فى نتيجة الصف الأول الثانوى العام 91.4 %.

نتيجة أولى ثانوى

نتيجة الصف الأول الثانوى

أولى ثانوى 2019

نتيجة الأول الثانوى

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