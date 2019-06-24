تعرف على مشروعات تمت ويجرى تنفيذها بالطود شرق الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد محمد إبراهيم عياد، رئيس مدينة الطود، بمحافظة الأقصر، جلسة المجلس التنفيذى رقم 5 لعام 2019، بحضور كلا من الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المركز، والمستشار على سيد صادق سكرتير عام المركز، ورؤساء القرى ومديرى الادارات والقيادات التنفيذية بالطود، حيث تناول المجلس التنفيذى مناقشة عدة موضوعات بالمركز فى الصحه والتعليم والتموين والكهرباء والطرق وعرض شكاوى ومطالب المواطنين بمركز الطود .

ومن خلال الاجتماع تم عرض ما تم تنفيذه وما يجرى العمل عليه ضمن الخطة الاستثمارية بالمدينة، ففى الكهرباء تم تركيب 5 أكشاك كهرباء، بمناطق نجع الوحدة ونجع الدار ونجع مكى ونجع ام غرباب وطريق المدينة الشبابية، ومن ملف الطرق تم الإنتهاء من عمل أسفلت بطول 4 كيلو بقرية المريس بشارعى الجسر الطالع، والشيخ حمد، ومن ملف تحسين البيئة تم إستعراض أعمال تغطية ترعة المعلا بنجع المهيدات بالعديسات قبلى بطول 475 متر، والمقترح بتغطية ترعة ساحل نجع الجسور بطول 200 متر، مع تركيب كاميرات وأجهزة بصمه إلكترونية بدلا من دفاتر الحضور والانصراف للموظفين الورقيه ، وتطوير مبنى مجمع الإدارات والخدمات بمركز الطود.

كما ناقش المجلس إستجابة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود لشكوى أهالى نجع أبو عربى، لضعف الكهرباء بالمنطقة بالتنسيق مع هندسه شبكه كهرباء العديسات بتوفير كشك كهرباء بالمنطقة، وتقسيم الاحمال بالمنطقة، وضم مسجد الرحمن بجوار مجلس المدينه إلى وزارة الأوقاف .