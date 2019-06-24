الرئيسية أخبار المحافظات تعرف على سر مطالبة رئيس مدينة غارب فى البحر الاحمر إعفاء من منصبه الإثنين، 24 يونيو 2019 12:51 م محافظ البحر الاحمر اللواء احمد عبد الله البحر الأحمر - عماد عرفة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء طالب اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر من اللواء احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إعفاءه من منصبه، بعد أن اصدر المحافظ قراراً بنقله لمدينة الشلاتين. وودع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الموظفين داخل مجلس مدينة غارب وتقدم لهم بالشكرعلي فترة عمله معهم. البحرالاحمر راس غارب رئيس مدينة غارب اعفاءه من منصبه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة صور .. كيف قضت محافظة البحر الأحمر على عشوائيات مدينة رأس غارب الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:27 م غدا فصل التيار الكهربي عن مدينة رأس غارب بالكامل لمدة ساعتين الخميس، 02 مايو 2019 01:48 م الإنتهاء من فرز اللجان بمدينة رأس غارب بالكامل الإثنين، 22 أبريل 2019 11:33 م صور.. محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن يتفقدان قسم شرطة رأس غارب الجديد الخميس، 07 فبراير 2019 12:28 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019 شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج" بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة المزيد من Trending Plus
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