تعرف على سر مطالبة رئيس مدينة غارب فى البحر الاحمر إعفاء من منصبه

البحر الأحمر - عماد عرفة

طالب اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر من اللواء احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إعفاءه من منصبه، بعد أن اصدر المحافظ قراراً بنقله لمدينة الشلاتين.

وودع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الموظفين داخل مجلس مدينة غارب وتقدم لهم بالشكرعلي فترة عمله معهم.