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تعرف على أعراض الالتهاب الرئوى البكتيرى × 6 معلومات

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:00 ص
تعرف على أعراض الالتهاب الرئوى البكتيرى × 6 معلومات الالتهاب الرئوى
كتب وليد عبد السلام

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يحدث الالتهاب الرئوى البكتيرى بشكل فجائى أو تدريجى ما يتطلب زيارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب والالتزام بالتعليمات، منعا لحدوث المضاعفات مع الحرص على متابعة الطبيب حتى الشفاء الكامل .
 
"اليوم السابع" تستعرض أعراض مرض الالتهاب الرئوى ما يتطلب معه الحرص على العلاج سريعا منعا للمضاعفات .
 
1- ألم فى الصدر
2- سعال مع بلغم أخضر أو مغير اللون
3- ارتفاع درجة الحرارة مع تعرق شديد
4- رعشة
5- زرقان فى الشفتين والأظافر فى الحالات الشديدة
6- اختلاط ذهنى ( Confusion ) وهذيان فى الحالات الشديدة.

الالبتهاب الرئوى

الصدر

رعشة

ارتفاع درجة الحرارة

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