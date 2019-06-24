تعرف على أعراض الالتهاب الرئوى البكتيرى × 6 معلومات

كتب وليد عبد السلام

يحدث الالتهاب الرئوى البكتيرى بشكل فجائى أو تدريجى ما يتطلب زيارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب والالتزام بالتعليمات، منعا لحدوث المضاعفات مع الحرص على متابعة الطبيب حتى الشفاء الكامل .

"اليوم السابع" تستعرض أعراض مرض الالتهاب الرئوى ما يتطلب معه الحرص على العلاج سريعا منعا للمضاعفات .

1- ألم فى الصدر

2- سعال مع بلغم أخضر أو مغير اللون

3- ارتفاع درجة الحرارة مع تعرق شديد

4- رعشة

5- زرقان فى الشفتين والأظافر فى الحالات الشديدة

6- اختلاط ذهنى ( Confusion ) وهذيان فى الحالات الشديدة.