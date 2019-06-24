تعرف على أعراض الالتهاب الرئوى البكتيرى × 6 معلومات

يحدث الالتهاب الرئوى البكتيرى بشكل فجائى أو تدريجى ما يتطلب زيارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب والالتزام بالتعليمات، منعا لحدوث المضاعفات مع الحرص على متابعة الطبيب حتى الشفاء الكامل .
"اليوم السابع" تستعرض أعراض مرض الالتهاب الرئوى ما يتطلب معه الحرص على العلاج سريعا منعا للمضاعفات .
1- ألم فى الصدر
2- سعال مع بلغم أخضر أو مغير اللون
3- ارتفاع درجة الحرارة مع تعرق شديد
4- رعشة
5- زرقان فى الشفتين والأظافر فى الحالات الشديدة
6- اختلاط ذهنى ( Confusion ) وهذيان فى الحالات الشديدة.
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