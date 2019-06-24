تشغيل خطوط مياه شرب جديدة بالبحيرة بتكلفة 10 ملايين جنيه

البحيرة- فريق المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تشغيل عدد من خطوط مياه الشرب لخدمة وتغذية المناطق المحرومة بمركز الدلنجات.

وأضاف محافظ البحيرة، أن إجمالي أطوال خطوط المياه الجديدة بلغت 20 كيلو مترا بتكلفة 10 ملايين، وذلك للقضاء على إنقطاع وضعف المياه بأطراف مدن ومراكز المحافظة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على خدمات مياه الشرب النقية .

من جانبه أكد سامي عبد الستار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أن تلك الخطوط سوف تخدم ما يقرب من 50 ألف نسمة داخل تلك التجمعات والمناطق المحرومة .

وأضاف أن المناطق المستهدفة: "صبحي غالي - الزناتي - زغلول الطايع - العطار - العروبة - أيمن الزعويلي - الشامي - الخلايقة - مساكن محطة صرف البستان - عزبة فريد فريد - عزبة علي منشاي - الشرقاوي - مشروع اللواء والمناطق المجاورة - عزبة أمين نوار - عزبة يسري النويشي - المشروع السعودى".