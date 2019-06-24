تأجيل محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفلتين فى الزاوية الحمراء لــ 22 سبتمبر

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، محاكمة عاطل متهم بهتك عرض طفلتين، فى الزواية الحمراء لجلسة 22 سبتمبر المقبل.

وكشف قرار الإحالة أنه عقب تلقى قسم شرطة الزواية الحمراء، بلاغا من والد الطفلتين يتهم فيها " إبراهيم ج " 35 عام حداد بالتعدى جنسيا على الطفلتين " ي و د ".

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وأن المتهم قام بتهديد طفلتين بسلاح أبيض سكين وإستدرجهما لمكان بمعرفته وتعدي عليهما جنسيا، وأجبر كل منهما علي خلع ملابسها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية بشل مقاومتها فنال من عورتهما وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات لمعاقبته.