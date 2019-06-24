تأجيل محاكمة تشكيل عصابى من صيادين وطلاب لجلبهم الحشيش اللبنانى لـ30 يوليو

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار مجدى محمد نواره ، وعضوية المستشارين رفعت عامر وعمر سويدان، وأمانة محمد البغدادى وصلاح خليل، قضية محاكمة11متهم لجلبهم مخدرات داخل البلاد، عبر مركب صيد لجلسة 30 يوليو لسماع شهود الإثبات.
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أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار مجدى محمد نواره ، وعضوية المستشارين رفعت عامر وعمر سويدان، وأمانة محمد البغدادى وصلاح خليل، قضية محاكمة11متهم لجلبهم مخدرات داخل البلاد، عبر مركب صيد لجلسة 30 يوليو لسماع شهود الإثبات.
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