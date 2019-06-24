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تأجيل محاكمة تشكيل عصابى من صيادين وطلاب لجلبهم الحشيش اللبنانى لـ30 يوليو

الإثنين، 24 يونيو 2019 07:09 م
تأجيل محاكمة تشكيل عصابى من صيادين وطلاب لجلبهم الحشيش اللبنانى لـ30 يوليو حكمة جنايات الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار مجدى محمد نواره ، وعضوية المستشارين رفعت عامر وعمر سويدان، وأمانة محمد البغدادى وصلاح خليل، قضية محاكمة11متهم لجلبهم مخدرات داخل البلاد، عبر مركب صيد  لجلسة 30 يوليو لسماع شهود الإثبات.

 
بدأت الواقعة فى مارس 2019 بدائرة قسم شرطة الجمرك بعد ضبط مركب صيد تحمل مخدر الحشيش، وضبط التشكيل العصابى على متن المركب  من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ لجلب المخدرات داخل البلاد بقصد الإتجار من احد الدول الغربية والمتهم فيها حسن.ع.ح.٤٧ سنة صياد من كفر الشيخ، مدحت .ا م 17سنة، صياد من كفر الشيخ، سعيد.م.ح 20 سنة، صياد من رشيد، سعيد. ح.س 33 سنة صياد، من كفر الشيخ ، علاء.م م32 سنة صياد، كفر الشيخ، فوزى..م ف22 سنة طالب من البحيرة، أسامة.م.ف 25 سنة طالب من البحيرة، كريم.ج.م 27سنة صياد من كفر الشيخ، علاء. م ا 15 سنة  صياد، شادى.م.ح، 20 سنة، صياد، سعيد.ا.ا 42 سنة صياد.
 
وتم ضبط 260 جوال، بعضهم من العيش البنى بعدد 132جوال، والبعض الآخر من البلاستيك الأبيض بعدد 128جوال وجميعهم بهم كمية كبيرة من الحشيش اللبنانى الملفوف بالقماش الأبيض عليها أختام مختلفة .

 


الاسكندريه

تشكيل عصابى

مخدرات

جنايات الإسكندرية

الحشيش اللبناني

محاكمة صيادين

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