تأجيل محاكمة تشكيل عصابى من صيادين وطلاب لجلبهم الحشيش اللبنانى لـ30 يوليو

بدأت الواقعة فى مارس 2019 بدائرة قسم شرطة الجمرك بعد ضبط مركب صيد تحمل مخدر الحشيش، وضبط التشكيل العصابى على متن المركب من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ لجلب المخدرات داخل البلاد بقصد الإتجار من احد الدول الغربية والمتهم فيها حسن.ع.ح.٤٧ سنة صياد من كفر الشيخ، مدحت .ا م 17سنة، صياد من كفر الشيخ، سعيد.م.ح 20 سنة، صياد من رشيد، سعيد. ح.س 33 سنة صياد، من كفر الشيخ ، علاء.م م32 سنة صياد، كفر الشيخ، فوزى..م ف22 سنة طالب من البحيرة، أسامة.م.ف 25 سنة طالب من البحيرة، كريم.ج.م 27سنة صياد من كفر الشيخ، علاء. م ا 15 سنة صياد، شادى.م.ح، 20 سنة، صياد، سعيد.ا.ا 42 سنة صياد.