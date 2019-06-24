بروتوكول تعاون بين القوى العاملة وجامعة قناة السويس للتدريب على مهنة "جليس المسن"

وقعت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وكلية التمريض بجامعة قناة السويس أول بروتوكول من نوعه للتعاون فى مجال التدريب على إحدى المهن المستحدثة والمطلوبة حاليا بشدة في سوق العمل وهى مهنة "جليس المسن" والتى يتم التدريب عليها لأول مرة أكاديميا بالتعاون بين القوى العاملة وكليات التمريض.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، أن البروتوكول يأتى فى إطار قيام الوزارة بتطوير رؤية ومفهوم التدريب التحويلى وخلق فرص عمل جديدة خاصة من المهن المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل، من خلال دعم الجهود التى تتبناها الدولة المصرية وتبذلها الوزارة فى مجال مكافحة البطالة.

وأوضحت الوزارة أن البروتوكول يأتى أيضا فى ضوء اتفاقية التعاون التى تم توقيعها مؤخرا بين الوزارة والجامعة لنشر ثقافة العمل الحر بين شباب الجامعات وانطلاقا من دور مديريات القوى العاملة فى دراسة سوق العمل وتلبية احتياجاته من الشباب المدرب ودور كلية التمريض فى تعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع بفئاته المختلفة وخاصة كبار السن.

وقع البروتوكول ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، والدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس.

وقال مدير مديرية القوى العاملة فى الإسماعيلية، إن التدريب علي المهن المستحدثة يتم عن طريق عدد من البرامج التدريبية تحت إشراف أساتذة كلية التمريض لتخريج كوادر فنية قادرة على القيام بهذه المهنة بكفاءة واحترافية عالية للعمل على الرعاية المجتمعية المتميزة للمسنين .

وأشار إلى أن البروتوكول يقضى بتدريب 20 متدربا شهريا مجانا بمركز التدريب التابع لمديرية قوى عاملة الإسماعيلية بمدينة المستقبل من خلال برنامج تدريبى متطور يعده نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، ويشمل على محاضرات نظرية، فضلا عن تدريب عملى بإجمالى 75 ساعة تدريبية معتمدة متضمنة التقييم النهائى للبرنامج يمنح بعدها المتدرب شهادة اجتياز للبرنامج التدريبى معتمدة من المديرية، وكلية التمريض، بالإضافة إلى حصوله على تصريح بمزاولة المهنة.

وأوضح أن الفئة المستهدفة للحصول على هذا البرنامج التدريبى هم راغبو التدريب التحويلى من الحاصلين على دبلوم فنى أو متوسط أو المعاهد الفنية والكليات النظرية أو العملية.