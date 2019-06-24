باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. الرئيس المكسيكى يبيع منتجعا رئاسيا لمساعدة الفقراء.. مقتل سيدة روسية بالحرس الوطنى الأمريكى..

إعداد شيماء بهجت

على مدار الساعات القليلة الماضية، شهدت الساحة العالمية والعربية، أحداثا متعددة، نستعرض أهمها فى هذا التقرير، حيث كان أبرزها، مقتل سيدة روسية بالحرس الوطنى الأمريكى فى ظروف غامضة، ومصرع 5 أشخاص وإصابة 100 آخرين فى خروج قطار عن القضبان ببنجلادش، يضاف لذلك لافتة إنسانية للرئيس المكسيكى وبيعه منتجعا رئاسيا لمساعدة الفقراء، وفى الشأن العربى، الإدانات الشديدة والاستنكار للهجوم على مطار أبها السعودى.

انفجار فى مستودع للأسلحة والذخائر جنوبي كازاخستان

أجلت السلطات الكازاخية سكان بلدة آريس فى منطقة تركستان جنوبى البلاد، إثر انفجار وقع على خلفية حريق فى وحدة عسكرية لم تعرف أسبابه صباح اليوم حتى الآن.

انفجار مستودع ذخيرة

مقتل سيدة روسية فى الحرس الوطنى الأمريكى بظروف غامضة

قتلت سيدة روسية تعمل فى الحرس الوطنى الأمريكى وطفلاها فى منزلها بمنطقة جزيرة ستاتن بنيويورك، فى ظروف غامضة.

آلا أوشيفا

مسئول إيرانى: 9.2 مليار دولار خسائر طهران جراء السيول

أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية محمد باقر نوبخت اليوم الاثنين، أن حجم أضرار البُنى التحتية والأصول المملوكة للمدنيين جراء السيول التى ضربت مناطق إيران .

سيول إيران

الرئيس المكسيكى يبيع منتجعا رئاسيا لمساعدة الفقراء

أعلن الرئيس المكسيكى، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه يعتزم بيع مقر رئاسى فى جزيرة "كوزوميل" بولاية "كوينتانا رو" لمساعدة فقراء الولاية .

الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز

روسيا: سنتصدى للعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

نقلت وكالات أنباء روسية اليوم الاثنين عن سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله، إن روسيا وشركاءها سيتخذون خطوات للتصدى لعقوبات جديدة قالت واشنطن إنها ستفرضها على إيران.

سيرجى ريابكوف

مصرع 5 أشخاص وإصابة 100 آخرين بخروج قطار عن القضبان فى بنجلادش

قال ضابط شرطة، إن قطار ركاب خرج عن القضبان فى بنجلادش، اليوم الاثنين، مما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة ما يربو على 100 آخرين.

جانب من حادث قطار بنجلاديش

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى تحت الإنشاء فى كمبوديا لـ25 حالة وفاة

أفادت تقارير إعلامية فى كمبوديا اليوم الإثنين بارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بمدينة "سيهانوكفيل" الساحلية جنوب غربى البلاد إلى 25 حالة وفاة.

انهيار مبنى

الدفاع الروسية تستلم أحدث منظومة دفاع جوى "سوسنا"

قررت وزارة الدفاع الروسية أن تدخل أحدث نظام صاروخى "سوسنا" الخدمة فى الجيش الروسى، حسبما ذكرت شركة "المنظومات العالية الدقة" (جزء من شركة روستيخ).

أسلحة الجيش الروسى

سول: ترامب يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لعقد قمة مع مون جاى إن

ترامب

الصين: لن نسمح بمناقشة قضية هونج كونج فى قمة مجموعة العشرين

قال مساعد وزير الخارجية الصيني تشانج جون، اليوم الاثنين، إن الصين لن تسمح للدول الأعضاء بمجموعة العشرين بمناقشة قضية هونج كونج فى قمة المجموعة.

الرئيس الصينى

مقتل 11 عسكريا من تشاد فى هجوم لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية

لقى 11 عسكريا تشاديا على الأقل مصرعهم، فى كمين نصبه لهم مسلحون من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، بمنطقة بحيرة تشاد غربى البلاد.

عناصر بوكو حرام

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جزر تانيمبار فى إندونيسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن زلزالا شدته 7.5 درجة ضرب منطقة نائية فى بحر باندا بإندونيسيا، اليوم الاثنين، لكن لم تصدر تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامى).

مقياس ريختر

أستراليا تستعيد 8 أطفال من يتامى تنظيم داعش فى سوريا

أعلنت حكومة كانبيرا، عن استعادتها 8 أطفال من أبناء وأحفاد مسلحين أستراليين اثنين فى تنظيم داعش من مخيم الهول الخاضع للفصائل الكردية فى شمال شرقى سوريا.

أطفال داعش

إحالة 19 إرهابيا من داعش وجبهة النصرة إلى المحكمة العسكرية اللبنانية

أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، 19 إرهابيا يحملون الجنسية السورية إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيمى داعش وجبهة النصرة.

محكمة لبنانية

الجيش السورى يعثر على كميات من الأسلحة والذخائر بريفى دمشق والقنيطرة

عثرت قوات الجيش السورى، اليوم الاثنين، على كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال من مخلفات الجماعات المسلحة بريفى دمشق والقنيطرة.

الجيش السورى

شاهد.. اللقطات الأولى من مطار أبها بعد الاستهداف الحوثى المدعوم من إيران

عرضت قناة الإخبارية السعودية، مقطع فيديو يظهر آثار القصف الصاروخى الذى تعرض لها مطار أبها السعودى على يد جماعة الحوثى الإرهابية.

مطار أبها

التحالف العربى: مصريان و13 سعوديا ضمن مصابى هجوم مطار أبها الدولى

إلحاقًا لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف العربى، عن وقوع هجوم إرهابى بمطار أبها الدولى، نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

العقيد الركن تركى المالكى

الطقس فى الخليج.. رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار بالكويت

تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع ارتفاع كبير فى درجة الرطوبة، مع تشكل بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية الهجوم الإرهابى الذى استهدف موقف سيارات بمطار أبها السعودى باستخدام طائرة مُسيرة، من قبل ميليشيا الحوثى فى اليمن لموقف سيارات، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة سبعة آخرين.