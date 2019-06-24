"المعلمين" تستأنف اليوم مشاركتها بمناقشة تعديلات قانون النقابة بالبرلمان

كتبت ـ آية دعبس

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، إن النقابة تستكمل مشاركتها اليوم الأثنين، وغدا، بمناقشات مجلس النواب، الخاصة بتعديلات قانون النقابة، رقم 79 لسنة 1969، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع الماضى تم مناقشة عدد محدود من مواد القانون.

وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إلغاء شرط الانضمام إلى الاتحاد الاشتراكى للحصول على عضوية النقابة، أو الترشح لعضوية مجالس النقابة العامة، والفرعيات، واللجان النقابية، لافتا إلى أن المناقشة لم تطرق إلى المواد الخاصة بموارد النقابة حتى الآن.

ولفت وكيل أول النقابة، إلى أنه جارى مناقشة كافة مواد قانون النقابة كاملة، وذلك بعدما وجد أعضاء مجلس النواب أنه من الأفضل مراجعة القانون كاملا لمرور أكثر من 50 عاما على إقراره، موضحا أن النقابة كانت قد تقدمت بتعديلات محدودة على بعض المواد لتحسين دخل النقابة وإجراء الانتخابات فقط.