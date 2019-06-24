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الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ47 حالة من مشجعى بطولة الأمم الإفريقية

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:00 ص
الصحة: تقديم الخدمة العلاجية لـ47 حالة من مشجعى بطولة الأمم الإفريقية افتتاح أمم إفريقيا
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية لـ47 حالة من مشجعي بطولة الأمم الأفريقية من المصريين وغير المصريين، والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بحضور  الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات منهم 40 مصرياً تراوحت إصاباتهم بين ضيق بالتنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و7 من جنسيات إفريقية وعربية، تنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين ألم بالبطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، تم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق الفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد. 
 
ومن جانبه أشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إلى أنه تم نقل 14 حالة من المشجعين "المصريين وغير المصريين" إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لجميع الحالات، إضافةً إلى عمل الأشعة والتحاليل بالمجان وخرجوا بعد تحسن حالتهم، موضحاً أن هذه الحالات حدثت أثناء مباريات أمس والتي أقيمت بين  أوغندا والكونغو، ونيجيريا وبوروندي، ومدغشقر وغينيا، ومباراة اليوم بين المغرب وناميبيا.
 
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقاً للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، كما تم تخصيص الخط الساخن رقم 998 للحالات الطارئة باللغتين "الإنجليزية والفرنسية" إضافةً إلى اللغة العربية حيث يتلقى جميع الاستفسارات من كافة المحافظات، حيث تم توزيع منشورات بذلك في المطارات والفنادق التي تقيم فيها وفود الدول الأجنبية، كما تم عقد غرفة مركزية للطوارئ على مدار 24 ساعة للتواصل مع المستشفيات ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي، بصفة يومية، كما تم التأكيد علي تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد في تلك على المستشفيات للقصوى خلال فترة البطولة.

 


الصحة

أمم افريقيا

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بطوله امم افريقيا

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