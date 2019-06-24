الرئيس الموريتانى السابق يشارك "المرابطون" مباراتهم الأولى على أرض السويس

يشارك محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتانى، المنتهية ولايته، اليوم، فريق"المرابطون" الموريتانى، مواجهته المنتخب المالى المقامة ليلًا على ملعب السويس ،وفقًا لوكالة الأنباء الموريتانية.

ويخوض منتخب المرابطون فى هذه المباراة أول اختبار له فى بطولة الأمم الإفريقية عندما يقابل نظيره المالى فى المجموعة الخامسة التى تضم أيضا منتخبى تونس وأنجولا.

وكان منتخب المرابطون أجرى معسكرا تدريبيا فى المملكة المغربية خاض فيه عدة مباريات استعدادا لهذه البطولة التى تأهل لها لأول مرة فى تاريخه.