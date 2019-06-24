سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 02:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى: عودة النازحين السوريين لوطنهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسى

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:05 م
الرئيس اللبنانى: عودة النازحين السوريين لوطنهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسى الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن عودة النازحين السوريين الموجودين فى لبنان إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر تحقيق الحل السياسى للأزمة السورية والذى قد يأخذ التوصل إليه وقتا بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع فى سوريا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى، ظهر اليوم، وفد مجموعة العمل المكلفة من الكونجرس الأمريكى بدراسة الوضع فى سوريا.

وأشار عون إلى أن موجة النزوح السورية تركت تداعيات سلبية على جميع القطاعات اللبنانية، مشددا على أن بلاده قدمت كافة التسهيلات الإنسانية واللوجستية للنازحين خلال الحرب السورية.

ولفت إلى أن المناطق السورية، باستثناء محافظة ادلب وجوارها، أصبحت تنعم بالاستقرار، على نحو يسهل عودة من نزح من أهلها إليها، داعيا الأمم المتحدة إلى أن تقدم مساعداتها للنازحين داخل الأراضى السورية وليس خارجها، وذلك لتشجيعهم على العودة والمساهمة فى إعادة إعمار بلادهم.

وأكد الرئيس اللبنانى أن بلاده تواصل تنظيم رحلات عودة النازحين بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية "والتى ترحب بعودتهم".. مشيرا إلى أنه لم يتلق أى معلومات عن تعرض النازحين العائدين إلى سوريا لمضايقات من السلطات السورية.

وشدد على التزام لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى صيف عام 2006)، لافتا إلى أن التعاون القائم بين الجيش اللبنانى وقوات حفظ السلام الأممية العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) لتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية.

وأعرب عون عن تقديره للدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى القوات المسلحة اللبنانية فى مجالى التدريب والتجهيزات العسكرية، خاصة خلال فترة مواجهة الإرهابيين فى المناطق الحدودية مع سوريا.

من جانبه، قال رئيس الوفد الأمريكى السفير فيديريك هوف، إن مجموعة العمل والتى تضم أعضاء من الكونجرس من الحزبين الجمهورى والديمقراطي، مهمتهم تقديم توصيات بشأن الاستراتيجية العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، لافتا إلى أن المجموعة سوف ترفع فى نهاية اجتماعاتها مع المسئولين اللبنانيين تقريرا حول الأفكار والمواقف والاقتراحات لحل الأزمة السورية وتداعياتها.

 


الرئيس اللبنانى

النازحين السوريين

عوده النازحين السوريين

لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

موعد مباراة مصر والكونغو فى بطولة امم افريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج"

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة