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الرئيس الكورى الجنوبى يؤكد ضرورة احلال السلام بشبه الجزيرة الكورية

الإثنين، 24 يونيو 2019 01:31 م
الرئيس الكورى الجنوبى يؤكد ضرورة احلال السلام بشبه الجزيرة الكورية الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه -إن
أ ش أ

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أكد الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه -إن اليوم الاثنين ضرورة جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة سلام وتبديد أى قلق بشأن الحرب.
وقال مون - خلال مأدبة غداء أقامها للمحاربين القدامي في الحرب الكورية - حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - إنه تم التوقيع على اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو 1953، إلا أنه لم يتم التوصل إلى نهاية كاملة للحرب الكورية.
وأضاف أن "الحرب الكورية هي تاريخ مرير، إلا أن كوريا الجنوبية حافظت على هويتها من خلال التغلب على غزو كوريا الشمالية، وأدت الجهود المبذولة لمحو آثار الدمار والخراب الذي خلفته الحرب إلى تطور البلاد".
وأشار إلى أن كوريا الجنوبية أصبحت سادس أكبر الدول المصدرة في العالم وتجاوز الدخل القومي لها 30 ألف دولار أمريكي، وتحولت من دولة متلقية للمساعدات إلى دولة تقدم المساعدات للأشخاص الذين يعانون من الحرب والمرض والتخلف والفقر.
وأوضح مون أن 1.95 مليون شاب من 22 دولة، شاركوا في الحرب الكورية، وأرسلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الجنود ، مضيفا أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستفتحان طريق السلام الدائم معا الذي لم يسلكه أحد من قبل.


كوريا الجنوبية

مون جيه إن

شبه الجزيرة الكورية

كوريا الشمالية

كيم جونج أون

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