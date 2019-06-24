الدفاع العراقية تنفى تصريحات "غير مسئولة" نسبت للوزير الجديد

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نفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، ما نُسب من تصريحات "غير مسئولة" للوزير الجديد نجاح الشمرى، مؤكدة أن الصفحة المخولة بنقل تصريحات ونشاطات الوزير هى صفحة وزارة الدفاع الرسمية.

وقالت وزارة الدفاع - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن الوزارة تود توضيح أنه بمجرد أن شرع مجلس النواب العراقى بمنح الثقة بتعيين نجاح الشمرى وزيرًا للدفاع ونيله ثقة مجلس النواب حتى جاءت بعض مواقع التواصل الاجتماعى بالإدلاء بتصريحات غير مسؤولة تنسبها إلى السيد الوزير.

وأضافت الوزارة، أن "وزير الدفاع لم يدلِ بأى تصريح لأى جهة أو وسيلة إعلامية ولا توجد لديه أى صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن الصفحة المخولة بنقل تصريحات ونشاطات الوزير هى صفحة وزارة الدفاع الرسمية.