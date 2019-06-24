الخارجية الروسية: موسكو ستفعل كل شئ لضمان أمنها القومى

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن روسيا ستفعل كل شىء من أجل ضمان أمنها القومى بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مشيرا إلى أمله ألا يتدهور الوضع فى أوروبا بعد انسحاب واشنطن من المعاهدة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن ريابكوف قوله - خلال جلسة في مجلس الاتحاد الروسي - "نحن قلقون للغاية بشأن ما يحدث. هذه خطوة لزعزعة الاستقرار تقوض الأمن الإقليمي... نحن على استعداد لمواصلة اتباع نهج مسؤول، ولكن في نفس الوقت سنفعل كل شيء لضمان أمننا القومي وأمن حلفائنا في ضوء تغيرات الموقف".