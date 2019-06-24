التعليم: فرص طلاب أولى ثانوى فى الجامعات دون تغيير.. والدروس الخصوصية لن تفيد

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم هيكلة الوزارة إداريا خلال شهور الصيف وسنضرب بيد من حديد على أى فساد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن حظوظ الطلبة فى التنسيق والجامعات بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى كلهم هيدخلوا الجامعة والتعليم العالى يضبط التنسيق على المجاميع ولكن يجب على الطلاب عدم الخوف والحديث المتكرر عن التنسيق والمجاميع.

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب يستطيع أن يقيم نفسه من خلال الكارت الذى يحدد مستواه وعليه أن يدخل على بنك المعرفة المصرى لتحسين مستواه والتعلم من خلال اكتساب نواتج التعلم وليس الدرس الخصوصى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن أولياء الأمور عليهم أن يفهموا هذه الحقيقة بأن الدروس الخصوصية لن تفيد.

وأشارت الوزارة إلى أن نتائج طلاب أولى ثانوى سوف تمنح للمعلمين لمعرفة مستوى طلابه بشكل علمى وسيتم تدريب المعلمين بشكل دورى.

وأوضحت أن سفيرة فنلندا طلبت تطبيق النظام على طلاب بلادها، وأصبحت لدينا مكانة دولية كبيرة فى مجال التعليم.

وأشارت الوزارة إلى أن المناهج أصبحت تخاطب الفهم وليس الحفظ، مضيفة أنه سيتم طباعة أولى ثانوى العام المقبل ولكن الصف الثانى الثانوى لن يتم طباعة كتب العام المقبل لأن الطلاب لديهم تابلت.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،أن هناك تدريب متواصل للطلاب على النظام الإلكترونى وشكل الامتحانات بعد نجاح تجربة الامتحان الإلكترونى، كما يتم وضع حلول لكثافات الفصول سيتم الإعلان عنها فى حينه.

وشددت الوزارة على أن كتب الصف الثانى الابتدائى تم الإنهاء من طباعتها كما لا يوجد تغيير فى مناهج الصفوف الرابع والخامس الابتدائى.