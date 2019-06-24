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التحقيق مع طالب جامعى لاستيلائه على 600 ألف جنيه من المواطنين

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:27 م
التحقيق مع طالب جامعى لاستيلائه على 600 ألف جنيه من المواطنين أموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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حققت النيابة العامة مع طالب جامعى لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من  المواطنين بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية.

وكشفت التحريات الأمنية عن تلقي المتهم مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغ إجماليها قرابة 600 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية فى مجال الاستثمار العقاري، وعدم إلتزامه بقيمة الأرباح الشهرية، وورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتفدم عدد من الضحايا ببلاغات ضد المتهم للحصول على أموالهم، فيما لم يتقدم ضحايا آخرين كشفت عنهم التحريات الامنية أملاً في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

 

 


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الاستثمار العقاري

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