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التحقيق مع تاجرة منتجات جلدية لاستيلائها على 700 ألف جنيه بزعم توظيفها

الإثنين، 24 يونيو 2019 04:14 م
التحقيق مع تاجرة منتجات جلدية لاستيلائها على 700 ألف جنيه بزعم توظيفها حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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حققت النيابة العامة مع متهمة بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من  المواطنين، بدعوى توظيفها في مجال تجارة المنتجات الجلدية، مقابل أرباح شهرية.

وذكرت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمة "سعاد. ج" صاحبة محل منتجات جلدية، حصلت على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغ إجماليها قرابة 700 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المنتجات الجلدية بجميع أنواعها مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، ولم تلتزم بدفع قيمة الأرباح الشهرية، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها ، وتفدم عدد من الضحايا ببلاغ ضد المتهمة حمل رقم رقم 2564 لسنة 2019 ، وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات.

 

 

 


توظيف الأموال

استيلاء متهمة

الاستيلاء على 700 ألف

تجارة المنتجات الجلدية

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