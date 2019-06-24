الرئيسية أخبار عربية البرلمان العراقى يوافق على تولى نجاح الشمرى منصب وزير الدفاع الإثنين، 24 يونيو 2019 12:18 م البرلمان العراقى - صورة أرشيفية (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال نواب بالبرلمان العراقى، إنه تم الموافقة على تولى نجاح الشمرى منصب وزير الدفاع. العراق وزير الدفاع البرلمان العراقى نجاح الشمرى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة رئيس البرلمان العراقى يستعرض أعمال لجنة تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:53 م تهديد بالقتل لرئيس برلمان العراق بسبب موقفه من الصراع الأمريكى الإيرانى الخميس، 30 مايو 2019 11:28 ص رئيس برلمان العراق: بغداد ستلعب دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن الأحد، 26 مايو 2019 10:56 ص برلمان العراق يصوت بالموافقة على 3 وزراء فى حكومة بغداد ورفع الجلسة للخميس الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 03:15 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. كان 2019..7 معلومات عن منتخب تونس "نسور قرطاج" بعد سقوطه باسطنبول.. كف السيسى تزين "قفا" أردوغان بكاريكاتير اليوم السابع أفريقيا أرض الأساطير.. عبيدى بيليه يسعى لتحقيق حلم غانا بأقدام أبنائه كوت ديفوار تبدأ رحلة استعادة الهيبة فى القارة السمراء أمام جنوب أفريقيا.. زاها ونيكولاس بيبى يعوضان غياب النجوم بعد أسوأ مشاركة فى الـكان.. والتاريخ يدعم "الأولاد" لتحقيق الفوز ومزاحمة المغرب على صدارة المجموعة طفلة تقتل والدتها بطلقة طائشة فى الرأس من سلاح غير مرخص بأسيوط فيديو معلوماتى.. الفجل الأحمر مقاوم للسرطان ومقوى للعظام.. تعرف على فوائده جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الاثنين صور.. استاد السويس على طراز أوروبا لاستقبال أولى مباريات المجموعة الخامسة مواعيد مباريات اليوم الأثنين 24 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود المزيد من Trending Plus
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