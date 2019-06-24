الإفتاء: لا يجوز الجمع بين الأموات فى قبر واحد إلا بشروط

أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يحوز الجمع بين أكثر من ميت فى القبر الواحد إلا للحاجة أو الضرورة.

وأضاف عاشور، فى بث مباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "إننا نراعى ظروف الناس فإذا لم يكن لديهم سوى عينين فى المقبرة فلا مانع من الجمع بين الأموات الذكور فى عين والإناث فى الأخرى، ولكن شريطة وجود حاجز بين كل منهم، وإذا لم يكن لديها سوى عين واحدة فى المقبرة فليكن دفن الإناث فى ركن بعيد عن الرجال مع مراعاة الفواصل بين كل ميت".

وأوضح عاشور، أنه يمكن عمل ساتر أو حاجز من التراب لا يمس الميت لكل ميت داخل القبر، وكأنه فى لحد بمفرده.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما الأسر التى لديها أكثر من مقبرة فيجب دفن كل ميت فى قبر بمفرده، لأن الأصل أن يدفن الرجل أو المرأة فى قبر بمفرده".