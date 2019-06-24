الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابى على مطار أبها السعودى

الرياض (أ ش أ)

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى الهجوم الذى شنته جماعة الحوثى مساء أمس الأحد، على مطار أبها الدولى بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى مصرع أحد المقيمين وإصابة عدد من المدنيين، ووصفه بأنه جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتعرض حياة المدنيين لخطر جسيم.

ودعا الأمين العام - فى بيان اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء السعودية - المجتمع الدولى إلى إدانة استمرار جماعة الحوثى فى إطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية فى المملكة العربية السعودية.

وأعرب الزيانى عن خالص تعازيه لذوى الفقيد فى هذا الاعتداء الغاشم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه أدان السفير الأمريكى فى السعودية جون أبى زيد الهجوم الإرهابى على مطار أبها الدولى من قبل ميليشيات الحوثى .

وقال أبى زيد ـ فى بيان نقلته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين، إننا ندين بأشد العبارات الهجوم الجبان الذى استهدف مطار أبها.

كان المتحدث الرسمى باسم قوات «تحالف دعم الشرعية فى اليمن» العقيد الركن تركى المالكي، قد قال أمس الأحد، إن الهجوم الإرهابى على مطار أبها أدَّى إلى استشهاد مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 7 مدنيين .