الأمن الشيشانى يقتل مسلح بسكين أصاب رجلى شرطة فى العاصمة جروزنى

وكالات

أصيب شخصان من الأجهزة الأمنية فى عاصمة جمهورية الشيشان الروسية جروزنى، فى هجوم بسكين نفذه مجهول.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية، أوضحت وزارة الداخلية فى الشيشان، أن أحد المصابين شرطى والآخر فرد من الحرس الوطنى الروسى، مشيرة إلى أن المهاجم قتل فى مكان الحادث.

وقالت فى بيان: "أوقف ضابط شرطة تابع لإدارة السير لدى وزارة الداخلية سيارة هيونداى فى شارع شاريبوف، ورد سائقها على طلب تقديم الأوراق الثبوتية بتوجيه طعنات وأصاب شرطيا وضابطا من الحرس الوطنى الروسى"، مشيرة أنه جرى تحييد المهاجم عبر إطلاق النار عليه.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه عثر داخل سيارة المهاجم على بندقية ذات سبطانة ملساء، مؤكدة تحديد هوية المهاجم والوقوف على جميع ظروف الحادث.