سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 يونيو 2019 08:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:00 ص
الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 35

دمنهور 23 33

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 23 39

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الاسماعيلية 22 37

السويس 24 37

العريش 22 31

رفح 23 31   

رأس سدر 25 38

نخل 19 35

نويبع 26 37

طابا 24 36

كاترين 17 32

الطور 25 34

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 27 38

مرسى علم 27 36

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 25 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 27 41

الأقصر 28 42

أسوان 29 42

أبوسمبل 9 2 40

الوادى الجديد 26 40

شلاتين 26 35

ابو رماد 26 34

حلايب 27 33

راس حدربة 27 32

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 45

المدينة 30 45

الرياض 24 43

المنامة 32 40

أبوظبى 31 41

الدوحة 32 44

الكويت 31 46

دمشق 17 39

بيروت 24 30

عمان 20 36

القدس 20 32

غزة 24 30

بغداد 27 45

مسقط 32 38

صنعاء 15 29

الخرطوم 29 41

طرابلس 27 35

تونس 21 34

الجزائر 21 25

الرباط 14 25

نواكشوط 20 29

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 30

اسطنبول 23 32

اسلام اباد 25 34

نيودلهى 26 32

جاكرتا 23 33

بكين 23 36

كوالالمبور 24 32

طوكيو 19 23

أثينا 21 34

روما 20 33

باريس 21 29

مدريد 18 31

برلين 14 29

لندن 19 24

مونتريال 14 28

موسكو 14 25

نيويورك 20 28

واشنطن 20 30

 


حاله الطقس

الارصاد

درجات الحراره

طقس اليوم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

إدانة عربية ودولية لاستهداف ميليشا الحوثى لمطار أبها الدولى.. مصر: نقف حكومة وشعبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة.. اليمن والكويت: استهداف المدنيين يمثل انتهاكًا سافرًا لكل القوانين الدولية

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

فى ذكرى وفاته السابعة.. أشهر أفلام يوسف داوود

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

اليوم.. إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى لامتحان مايو الإلكترونى

اعرف إزاى تشارك الواى فاى بتاعك بدون ما حد يعرف الباسورد × 5 خطوات

اعرف إزاى تشارك الواى فاى بتاعك بدون ما حد يعرف الباسورد × 5 خطوات

أمم أفريقيا 2019.. تونس ضد أنجولا فى لقاء خارج التوقعات

أمم أفريقيا 2019.. تونس ضد أنجولا فى لقاء خارج التوقعات

الجهاز الفني لمنتخب مصر يرفض تغيير التشكيل أمام الكونغو

الجهاز الفني لمنتخب مصر يرفض تغيير التشكيل أمام الكونغو

صور.. كندا تكتسح كوبا 7- 0 وتتأهل لدور الثمانية لبطولة الكأس الذهبية

صور.. كندا تكتسح كوبا 7- 0 وتتأهل لدور الثمانية لبطولة الكأس الذهبية

نتيجة مباراة الجزائر اليوم.. السنغال وأسود الصحراء الأقرب للصدارة

نتيجة مباراة الجزائر اليوم.. السنغال وأسود الصحراء الأقرب للصدارة

شاهد.. اللقطات الأولى من مطار أبها بعد الاستهداف الحوثى المدعوم من إيران

شاهد.. اللقطات الأولى من مطار أبها بعد الاستهداف الحوثى المدعوم من إيران

ممكن تكون الظروف ظالماها.. العلماء يتوصلون لحل لغز "مثلث برامودا"

ممكن تكون الظروف ظالماها.. العلماء يتوصلون لحل لغز "مثلث برامودا"

خلى بالك من نفسيته.. علامات بتقولك طفلك عنده اكتئاب

خلى بالك من نفسيته.. علامات بتقولك طفلك عنده اكتئاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة