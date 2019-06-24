اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير اليوم الاثنين، منها موافقة مجلس النواب على أكبر موازنة عامة فى تاريخ مصر، والموافقة على قانون علاوة الموظفين، وإعلان نتيجة أولى ثانوي.

السيسى يوجه بضرورة التأكد من كفاءة الجوانب الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل قبل تفعيلها

البرلمان يوافق على أكبر موازنة عامة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه.. وقانون علاوة الموظفين

"الوطنية للصحافة" تقرر زيادة أسعار بيع الصحف القومية بقيمة "جنيه واحد"

صور.. مصر توقع اتفاقية تعاون مع بوش الألمانية لإقامة مجمع صناعى بالعاشر من رمضان

الإسكان تطرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية بمساحات 130 و173م2

الإفتاء تجيز شرب وأكل أطعمة تحتوى على الكحول بنسبة 0.02% بشرط واحد

32.7 مليار جنيه عائدات قناة السويس خلال 4 أشهر

مفاجآت فى قضية قتل طفلة لوالدتها فى أسيوط بسلاح غير مرخص.. الأسرة تبرئ الطفلة

ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد: أجواء شديد الحرارة على أغلب والعظمى بالقاهرة 39

كبار المنتخب يتدخلون لـ"لم الشمل" قبل مواجهة الكونغو.. عبدالله السعيد والحاوى وصلاح يطالبون لاعبى الفراعنة بإغلاق صفحة الانتقادات