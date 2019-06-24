اعترافات.. كيف استولى 10 أشخاص على 200 طن مواد بترولية بالإسكندرية؟

الإسكندرية - أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية غرب الإسكندرية وخط الساحل الشمالى، وذلك بعد تحريات مباحث الإسكندرية والأمن العام، وتم كشف التشكيل العصابى وضبطه وأرشد عن المواد البترولية والأدوات المستخدمة فى السرقات.

البداية عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود معلومات سرية أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بقيام 10 أشخاص، سبق اتهامهم فى العديد من القضايا "سرقة- تبديد- تموين- سلاح أبيض- مخدرات- بلطجة- سلاح نارى" ومحكوم على أحدهم بالحبس سنتين فى قضية سلاح نارى" بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خط البترول الخام القادم من ميناء الحمراء بمطروح إلى محطة كرير بالإسكندرية التابع لشركة أنابيب البترول عن طريق إحداث ثقوب وتثبيت محابس به ونقل المواد البترولية، باستخدام سيارة مجهزة بفنطاس.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة مواد بترولية وبلغت الكمية المستولى عليها حوالى 200 طن بترول خام، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة و2 هيلتى ومولد كهربائى وماكينة لحام وإسطوانة بوتاجاز وصاروخ وخراطيم سحب وكمية من المحابس، وأضافوا بقيامهم بتصريف المواد البترولية المستولى عليها لعملائهم "مالكى مصانع الطوب بدائرة مركز العياط بالجيزة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وفى تحقيقات النيابة اعترف المتهمون بقيامهم سرقة المواد البترولية باستخدام أدوات بدائية منذ 6 أشهر وبيعها للمصانع غرب الإسكندرية وبالقاهرة والجيزة بأسعار خاصة وتحقيق أرباح من ذلك.

وأضاف المتهمون فى التحقيقات أن الفكرة جاءت لهم بعد ارتفاع سعر المواد البترولية وعدم قدرة المصانع على تلبية الاحتياجات اليومية من المواد البترولية لتشغيل المصانع الخاصة بهم فقام المتهم الأول بالاتفاق مع أصحاب المصانع لتوريد لهم المواد البترولية بأسعار خاصة مستغلا علاقته مع بعض بدو سيدى كرير ومعرفتهم بأماكن أنابيب البترول التى تغذى المحافظة.

وأكد المتهمون أنهم يقومون بسرقة المواد البترولية عن طريق إحداث ثقوب فى الشريان الرئيسى لخطوط البترول وضخ البترول عن طريق مضخات بدائية لسيارات "ليكويد" وبيعها للمصانع بالتعاون مع أحد السائقين لتوريد المواد البترولية فى منتصف الليل .

وقررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى مكون من 10 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب والتي بلغت 200 طن بترول خام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء أصحاب المصانع المورد إليهم المواد البترولية.