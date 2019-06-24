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اعترافات عاطل المطرية بعد ضبطه بـ"بانجو": نفسى أتوب بس مش لاقى الفرصة"

الإثنين، 24 يونيو 2019 09:14 م
اعترافات عاطل المطرية بعد ضبطه بـ"بانجو": نفسى أتوب بس مش لاقى الفرصة" بانجو - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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" أنا ندرجى، مش تاجر مخدرات، الحاجة اللى اتمسكت معايا مش بتعتى، كنت متسابة معايا أمانة، أنا نفسى أتوب بس مش لاقى الفرصة"، بهذه الكلمات اعترف "وائل.م" 25 سنة، عاطل، أمام النيابة العامة، بعد اتهامه بالتورط فى جلب وتوزيع المواد المخدرة فى المطرية.
 
وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة.
 
وأوضح أن السبب فى مجال تجارة المخدرات، هو رغبته فى الثراء السريع، بالإضافة إلى إدمانه مخدر "الهيروين والأقراص المخدرة".
 
بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "وائل.م" 25 سنة عاطل، مقيم فى منطقة المطرية، وبحوزته 1 كيلو من مخدر البانجو، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

مخدر البانجو

ضبط عاطل

تجارة المخدرات

قسم المطرية

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