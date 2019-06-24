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استعجال التحريات حول أمينى عهدة ضبط بحوزتهم سلع مجهولة فى باب الشعرية

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:01 م
استعجال التحريات حول أمينى عهدة ضبط بحوزتهم سلع مجهولة فى باب الشعرية سلع غذائية-أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر نيابة باب الشعرية، التحقيق مع  أمينى عهدة ضبط بحوزتهم 680 عبوة زبد وكاتشب مجهول المصدر قبل بيعهم للمواطنين فى باب الشعرية، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين.  ‌
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تمكنت مباحث تموين القاهرة، من ضبط 2 من أمناء عهد المجمعات الإستهلاكية، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية قدرها (680) عبوة (زبد- مسطرده- مايونيز- كاتشب- منظفات صناعية) غير صالحة للاستهلاك والاستخدام الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها فى أشهر يوليو 2018، يناير وفبراير 2019 تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة.
 
 

سلع مجهولة المصدر

باب الشعرية

محكمه جنوب القاهره

سلع فاسده

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