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أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع ارتفاع درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

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الثانويه العامه

السيسى

الارصاد

كنترولات الثانويه

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