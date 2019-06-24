أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

رئيس البرلمان للنواب خلال مناقشة الموازنة العامة: مصر لن تتقدم إلا بالصناعة

السيسى يتابع مشروع المتحف المصرى الكبير ويوجه بتطوير المنطقة المحيطة

رفض توريد 1979 طن قمح بسبب ارتفاع نسبة الشوائب

"التضامن" تواجه المشاكل النفسية للمراهقين ببرامج تدريبية متخصصة للأخصائيين

100 مليون صحة تنصح بممارس الرياضة فى الصباح الباكر أو عند الغروب

الصحة: مركز المعلومات الدوائية يرشد استخدام الأدوية ويقيس المردود الاقتصادى

"الصحة النفسية" تخصص فرقا للتوعية بمخاطر الإدمان خلال بطولة الأمم الإفريقية

التعليم: عقود المعلمون بالمسابقة المؤقتة انتهت بتاريخ 31 مايو 2019.. وسنراعى الكفاءات

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

برنامج تدريبى لرفع القدرات التصديرية لصغار المزارعين فى القليوبية

الوفد الزراعى باجتماعات "الفاو" يؤكد دور المنظمة فى حل مشكلة الأمن الغذائى

"القومى للمرأة" يهنئ المرأة الإماراتية برفع تمثيلها بالمجلس الوطنى الاتحادى لـ 50%

وزارة الهجرة تستعرض مسيرة مصرى بالخارج أصبح نائبا لوزير داخلية أحد مقاطعات أستراليا

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى وتعبيرى بشكل خارج السياق