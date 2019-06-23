250 الف تشيكى يتظاهرون للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء لاتهامه فى قضية فساد

كتب أحمد علوى

خرجت حشود من مواطنى التشيك للاعتراض على سياسة رئيس الوزراء التشيكى الملياردير أندريه بابيش ، ومطالبته بالاستقالة من منصبه ، وبحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، إن احصائيات السلطات أكدت أن عدد المشاركين فى المظاهرات وصل إلى 250 الف شخص فى شوارع براج.

ووجهت الشرطة التشيكية، لرئيس الوزراء، تهمة تلقى دعم من الاتحاد الأوروبى لشركة مقربة منه، بقيمة مليونى يورو، وبعد ذلك، شككت المفوضية الأوروبية، فى وجود تضارب بالمصالح لدى رئيس الوزراء التشيكى ،وتجرى الفعالية الاحتجاجية فى حديقة ليتنا بارك الواقعة على تل مرتفع فوق نهر فلتافا، بالقرب المركز التاريخى لمدينة براج ، وذكر منظمو الاحتجاجات، أن كثيرين من سكان المدن والمناطق البعيدة قدموا إلى العاصمة للمشاركة فى المظاهرات.